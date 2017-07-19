Dati
            Notizie Teleborsa

            UE autorizza acquisizione di Coin da parte di Sagitta e MIA

            News Image (Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Coin da parte di Sagitta SGR e MIA, tutte con sede in Italia. L'operazione riguarda principalmente la vendita al dettaglio di abbigliamento, prodotti per la cura della persona e per la casa.

            La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

            (Teleborsa) 14-08-2025 13:39


