Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            UE autorizza acquisizione di Armorine da parte di Trafigura

            News Image (Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Armorine, società francese, da parte di Trafigura Group di Singapore, tramite la sua controllata al 100% Greenergy International, società britannica.

            L'operazione riguarda principalmente il settore della fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi raffinati e lubrificanti in Francia.

            La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

            (Teleborsa) 01-09-2025 14:34


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.