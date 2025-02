Ue: "Nessuna soluzione sull'Ucraina senza Kiev o senza noi"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Lunedì 24 febbraio ricorre il terzo anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Ho deciso di essere a Kiev per quell'occasione, con Ursula von der Leyen per riaffermare il nostro sostegno all'eroico popolo ucraino e al presidente democraticamente eletto Volodymyr Zelensky". È quanto ha annunciato su X ilCi sono "in corso" diversi incontri "al fine di raggiungere una pace giusta e duratura" e dovrebbero svolgersi "tenendo presente che, come abbiamo detto più volte qui, non può esserci una soluzione per l'Ucraina senza il coinvolgimento dell'Ucraina, né senza il coinvolgimento dell'Unione europea. La sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Unione europea – ha ribadito ilnel corso dell'incontro quotidiano con la stampa –. Stiamo vedendo un processo con diversi incontri che si svolgono tra diverse persone e organizzazioni. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha avuto diversi incontri. Continuiamo ad avere incontri anche con gli stati membri. C'è stato l'incontro alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, l'incontro con il presidente Macron e altri capi di stato a Parigi".20-02-2025 20:32