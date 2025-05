UE e Ucraina approvano creazione di tribunale speciale per aggressione russa

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La, rappresentata dal Commissario Michael McGrath, l'Alto Rappresentante Kaja Kallas, il Consiglio d'Europa, il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal e i rappresentanti di una coalizione internazionale di Stati si sono riuniti a Leopoli perTutti i partecipanti, come previsto dallaadottata, hanno accolto con favore la conclusione dei lavori preparatori necessari per l'istituzione di un Tribunale speciale presso il Consiglio d'Europa. Si sono impegnati a istituire il Tribunale speciale, a avviarne rapidamente le attività e a sostenerlo nel suo operato."Celebrando la Giornata dell'Europa, ci avviciniamo alla giustizia per il popolo ucraino - ha commentato la- Sosteniamo pienamente il Tribunale Speciale, affinché chiami a rispondere i responsabili dell'atroce crimine di aggressione contro l'Ucraina. Il popolo ucraino merita giustizia e faremo tutto il possibile per garantirgliela".Il Tribunale avrà il, che hanno la maggiore responsabilità del crimine di aggressione contro l'Ucraina, si legge in una nota dell'esecutivo UE.L'istituzione del Tribunale si baserà su un accordo tra l'Ucraina e il Consiglio d'Europa.per istituire il Tribunale Speciale, la cui giurisdizione sarà devoluta all'Ucraina. Una volta istituito il Tribunale Speciale, le autorità nazionali ucraine potranno deferire le indagini e i procedimenti penali interni in corso relativi al crimine di aggressione al Procuratore del Tribunale Speciale. Le prove raccolte nell'ambito del lavoro svolto presso il Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione (ICPA), ospitato presso Eurojust, saranno trasmesse, ove opportuno, anche al Procuratore del Tribunale speciale.09-05-2025 14:21