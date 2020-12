UE, dal Cnel quattro proposte per riformare l'Europa

(Teleborsa)

Riforma della governance europea e semplificazione dei processi decisionali; aumento delle risorse comunitarie; convergenza politica per una Ue più integrata su materie fondamentali e capace di rispondere con maggior efficacia alle sfide attuali; applicazione vincolante per i Paesi membri dei principi contenuti nel Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Queste lecontenute in unnell'ultima seduta del 2020."L'Unione Europea di oggi è molto diversa da quella che esisteva prima della pandemia Covid 19. Paradossalmente la drammatica crisi sanitaria si è trasformata in occasione per voltar pagina rispetto al passato, spingendo l'Unione a compiere, negli ultimi mesi, scelte inedite e finora impensabili. Ma adesso è– si legge nel documento –. Il Cnel ha accolto con favore le misure fin qui adottate dalla Ue: la sospensione delle regole del Patto di Stabilità con l'attivazione della clausola di salvaguardia; l'approvazione temporanea agli aiuti di Stato; la flessibilità dei Fondi europei; l'energica azione della Bce che si è sostanzialmente comportata come una banca centrale assicurando la sostenibilità dei debiti sovrani; il Sure per la salvaguardia occupazionale; il Mes per le spese sanitarie e, soprattutto, il NextGeneration EU, rilevante strumento di medio periodo per la realizzazione di una Europa resiliente, green e digitalizzata"."Durante la Pandemia sono stati fatti importanti passi avanti ma – dichiara il– siamo appena all'inizio, la strada da percorrere è ancora lunga e non sarà facile superare le tante difficoltà perché in alcuni Paesi membri non c'è la volontà di adeguare le istituzioni ai nuovi compiti dell'Unione e quindi apportare cambiamenti ai trattati. L'occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa è la circostanza adeguata".30-12-2020 08:29