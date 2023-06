UE, 6,2 miliardi di euro per infrastrutture. C'è anche la galleria del Brennero

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha selezionatonel settore delle infrastrutture di trasporto per riceveredi sovvenzioni dell'UE dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE), lo strumento dell'UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto. Oltre il 80% dei finanziamenti sosterrà progetti che realizzino una rete più efficiente, più verde e più intelligente di ferrovie, vie navigabili interne e rotte marittime lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).Anche i principalilungo la rete centrale TEN-T sono stati considerati prioritari ai fini del finanziamento. Tra cui, in particolare, la galleria di base del Brennero (che collega Italia e Austria), Rail Baltica (che collega i tre Stati baltici e la Polonia con il resto d'Europa), nonché la sezione transfrontaliera tra la Germania e i Paesi Bassi (Emmerich-Oberhausen).di Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia riceveranno finanziamenti per lo sviluppo dell'alimentazione elettrica da terra per ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle navi ormeggiate.Per contribuire a rendere il trasporto peradeguato alle esigenze future, le infrastrutture lungo le vie navigabili transfrontaliere Senna-Schelda tra Francia e Belgio saranno modernizzate. Anche i porti interni del Danubio e del Reno, come Vienna e Andernach, beneficeranno di un ammodernamento.Per aumentare ulteriormente la sicurezza e l'interoperabilità del trasporto ferroviario dell'UE, ilferroviario (ERTMS) sarà installato su treni e linee ferroviarie in Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Austria e Slovacchia."Oggi stiamo destinando 6.2 miliardi di euro a progetti in tutta Europa che ci avvicineranno al completamento della rete transeuropea dei trasporti, TEN-T, la spina dorsale dell'economia dell'UE - ha commentato- Sono particolarmente lieto che 250 milioni di euro miglioreranno i collegamenti transfrontalieri tra l'Ucraina, la Moldova e i loro vicini all'UE Romania, Ungheria, Slovacchia e Polonia. Questi progetti agevoleranno il trasporto di merci tra l'UE e l'Ucraina, rafforzando le corsie di solidarietà".22-06-2023 19:45