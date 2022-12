UE, 1 miliardo di euro per transizione climatica a Taranto e Sulcis Iglesiente

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'(Just Transition Fund) a seguito dell'approvazione del suo piano territoriale per una transizione giusta. Il sostegno contribuirà al conseguimento di una transizione climatica giusta ae nelin quanto incoraggerà la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro in settori verdi, tra cui quello dell'energia rinnovabile.Il Fondo per la Transizione Giusta è uno strumento finanziario nel quadro della politica di coesione UE, che mira a fornirederivanti dalla transizione verso la neutralità climatica."Il programma italiano è mirato e specificamente concepito per supportare le regioni alle prese con una- ha commentato Elisa Ferreira, commissaria per la Coesione e le riforme - Il Sulcis Iglesiente e Taranto riceveranno finanziamenti e investimenti ad hoc per sostenere i lavoratori e l'economia e sormontare al tempo stesso le criticità ambientali".Poiché nella provincia di Taranto un terzo dei lavoratori dell'industria è impiegato nel settore siderurgico - per la presenza dell'Acciaierie d'Italia (ex Ilva) - il Fondo supporterà lain vista di un loro reimpiego in posti di lavoro verdi connessi alla transizione verso l'energia pulita e all'economia circolare.Inoltre, il Fondo sosterrà: la costruzione di turbine eoliche, lo sviluppo di idrogeno verde e la produzione di impianti geotermici per gli edifici della provincia; la realizzazione di centri servizi che aiuteranno le PMI a diversificare, nonché di hub e di acceleratori di impresa per lo sviluppo di competenze, la specializzazione intelligente e un supporto alla transizione industriale; concorrerà alla creazione di una cintura verde intorno alla città di Taranto con parchi urbani e aree naturalistiche.Il Fondo investirà a Sulcis Iglesiente (Sardegna) - sede dell'ultima miniera di carbone italiana - pernegli ambiti dell'economia verde, dell'agricoltura, del turismo e dell'economia del mare. Il supporto sarà destinato in particolare alle microimprese per introdurre innovazioni di processo, di prodotto, organizzative e di marketing, mentre le PMI e le start-up beneficeranno di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, soprattutto in chiave di economia circolare.Il Fondoattraverso corsi di formazione e rafforzerà il sostegno alle persone in cerca di lavoro e ai servizi dedicati alla creazione di nuove imprese.Sarà agevolata lavolte a ridurre la povertà energetica. Il Fondo concorrerà anche a ridurre e ottimizzare il consumo energetico delle PMI incoraggiando l'uso di tecnologie pulite per la produzione di energia eolica, solare e marina. I siti contaminati saranno bonificati, riabilitati e destinati a nuove attività economiche.20-12-2022 18:46