Ucraina, UE: altri 500 milioni di aiuti militari a Kiev

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I 27 ministri degli Esteri dell'Unione Europea riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio affari esteri hanno dato il via libera politico a unanel quadro delle risorse delloLo fa sapere la presidenza di turno svedese. La decisione formale, sottolineano fonti diplomatiche, sarà invece presa da un prossimo Coreper (il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue)."Il tema dei carri armati è importante ma si deve tenere in considerazione la quantità di aiuti militari che è stata decisa alla riunione di Ramstein – ha detto l'–. La nota principale che è emersa dalla nostra discussione è che la Germania non bloccherà i Paesi che decidono di inviare i tank".L'Ungheria, da parte sua ha annunciato il proprio sostegno alla nuova tranche di aiuti militari a Kiev, dopo che nei giorni scorsi aveva fatto resistenze al via libera. "Qualsiasi decisione che possa portare al prolungamento della guerra è contraria ai nostri interessi, e quindi non consideriamo giusto o una buona idea aumentare le forniture di armi, ma non blocchiamo l'attuazione della decisione dell'Ue al riguardo" ha spiegato ilSzijjártó ha ribadito la contrarietà di Budapest a nuove misure restrittive contro il Cremlino, lamentando il fatto che alla riunione dei ministri degli Esteri Ue "regni lo stesso clima bellicoso dell'anno scorso". "Stiamo parlando di spedizioni di armi e sanzioni, non di pace" ha attaccato il ministro, bollando le misure restrittive finora adottate come "un esperimento fallito", dal momento che non sono riuscite a fermare la guerra russa in Ucraina.Kiev, intanto, continua ad insistere sulla necessità di ricevere carri armati, e anzitutto i moderni Leopard 2 tedeschi. Il, ha detto che "abbiamo bisogno di diverse centinaia di carri armati, non di 10-20. Il nostro obiettivo sono i confini del 1991 e la punizione del nemico che pagherà per i crimini". La Polonia – ha annunciato il– chiederà alla Germania l'autorizzazione a inviare i Leopard in Ucraina. Per inviare i carri armati Leopard 2 in Ucraina "vogliamo comunque fondare un coalizione degli Stati, anche se la Germania potrebbe non starci dentro", ha dettoaggiungendo che la Germania dispone attualmente di 350 unità di Leopard 2 "attivi" e oltre 200 di questi sarebbero nei depositi.Ilha spiegato che l'Italia "non fa parte del dibattito sull'invio di carri armati in Ucraina". Parlando a margine del Consiglio affari esteri, Tajani ha sottolineato che "l'Italia ora si è impegnata insieme ai francesi per la consegna di sistemi di difesa anti-missili e il lavoro prosegue in quella direzione". "Il Consiglio ha confermato l'atteggiamento di sostegno all'Ucraina e l'unità politica dell'Ue e faremo di tutto perché possa difendersi dall'aggressione russa e l'Italia farà la sua parte, fermo restando che l'obiettivo finale è quello della pace evitando però la resa dell'Ucraina – ha detto–. La linea è quella di dare una linea coesa da parte dell'Europa perché la divisione fa il gioco della Russia ma poi ci possono essere dei dettagli su cui ci sono differenze".23-01-2023 20:13