Ucraina, Trump perde la pazienza: nuovo ultimatum a Putin

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- a sorpresa - annuncia la riduzione da 50 a 10-12 giorni, a partire da subito, l'ultimatum lanciato alla Russia per arrivare alla pace con l'Ucraina prima di ricorrere a sanzioni secondarie contro Mosca e i suoi partner., ha affermato il presidente americano, sottolineando di non essere più interessato a parlare con il suo omologo russo.e aver trasmesso un chiaro messaggio di pace attraverso la forza", ha reagito subito sui social il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak. "Quando l'America guida con forza, gli altri ci pensano due volte", ha aggiunto.Intanto, l'ex presidente russo"La Russia non è Israele e nemmeno l'Iran", ha scritto su X Medvedev, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale. "Ogni nuovo ultimatum di Trump è una minaccia e un passo verso la guerra, non tra la Russia e l'Ucraina, ma con il suo stesso Paese", ha aggiunto. Per poi concludere con un invito al tycoon a non incamminarsi "sulla strada di Sleepy Joe". Cioè l'ex presidente Usa Joe Biden, così chiamato dal suo successore.29-07-2025 08:38