Ucraina sotto i bombardamenti. Atteso incontro Lavrov-Kuleba

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Mentre inla situazione è sempre più drammatica e, sotto i bombardamenti delle milizie russe,che la soluzione sia nella. Ed è in quest'ottica che si guarda al vertice di oggi fra i ministri degli esteri di Russia ed Ucraina.E' previsto per oggi infattifra il ministro degli Esteri russoe il collega ucrainoin occasione del Forum sulla diplomazia. A fare da regista e mediatore li Presidente turcoche si è adoperato molto per questo incontro, il primo dall'inizio del conflitto.si sono scatenati sulle principali città ucraine. A Mariupol è stato, un atto che ha fatto gridare al presidente Volodymyr Zelensky tutta la sua rabbia con l'accusa di "genocidio" e di "crimini di guerra".E dalla Casa Bianca arriva anche un. "Tutti dovremmo stare allerta rispetto all'uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, è uno schema chiaro", ha affermato in un post su Twitter la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha infatti sottolineato che .Nel frattempo non si ferma la catena degli aiuti umanitari.per l'Ucraina e i suoi alleati europei.un sostegno finanziario del valore di, attraverso lo Strumento di Finanziamento Rapido (Rfi), equivalente al 50 per cento della quota dell'Ucraina nel FMI, per sopperire alle urgenze e mitigare l'impatto economico della guerra in Ucraina."La guerra in Ucraina sta provocando tragiche perdite di vite umane e sofferenze. Sebbene le prospettive siano soggette a una straordinaria incertezza - sottolinea il Fondo monetario - le conseguenze economiche sono già molto gravi, con flussi di oltre 2 milioni di profughi in soli 13 giorni e la distruzione su larga scala di infrastrutture chiave in Ucraina"."Le autorità ucraine hanno annullato l'Accordo Stand-by - aggiunge - ed hanno espresso la loro intenzione di lavorare con l'FMI per progettare un programma economico appropriato volto alla riabilitazione e alla crescita, quando le condizioni lo permetteranno".10-03-2022 08:20