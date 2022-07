Ucraina, in corso trattative su sblocco grano. Turchia mette a disposizione 20 navi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La Turchia si rende disponibile a esportare il grano che uscirà dai porti dell'Ucraina. Il– secondo quanto riporta Anadolu – ha fatto, inoltre, sapere che parlerà nuovamente di "esportazione dei prodotti agricoli" dall'Ucraina con l'omologo russoe il capo di Stato ucraino"Possiamo esportare questi prodotti ai Paesi che ne hanno bisogno, nella regione abbiamoe sono pronte a partire" ha dettoaggiungendo che questo ruolo della Turchia dipenderà da una risposta positiva da parte di Putin e Zelensky.Sebbene sianoin particolare con le Nazioni Unite e la Turchia, – come rende noto il– non è stata ancora fissata alcuna data per un incontro "in Turchia o da qualsiasi altra parte". Al momento – ha aggiunto Yermak – non ci sono invece accordi o trattative riguardanti un incontro tra Zelensky e Putin.Nel frattempoL'ha chiesto alle autorità turche di sequestrare lagiunta nei pressi delle coste turche del Mar Nero dal porto occupato di Berdiansk con un. Il cargo, lungo 140 metri, ha gettato l'ancora a circa un chilometro dal porto di Karasu, a est dell'imboccatura del Bosforo. "Sono convinto – ha detto Bodnar – che verranno prese misure che eviteranno i tentativi di violare la sovranità dell'Ucraina".01-07-2022 20:34