Ucraina: giovedì incontro Zelensky-Erdogan-Guterres

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il segretario generale delle Nazioni Uniteper incontrare il 18 agosto il presidentee poi, il giorno dopo, visiterà ilnel Mar Nero. Lo ha reso noto un portavoce delle Nazioni Unite,durante una conferenza stampa, secondo Afp.L'incontrol'attuazione dell'accordo internazionale firmato aa luglio per consentire le esportazioni di grano dall'Ucraina, accordo, ha aggiunto la portavoce., in generale,. Anche discussa", ha affermato, osservando che dovrebbe aver luogo anche un bilaterale tra il presidente ucraino e il segretario generale.Come detto, nella giornata di venerdì Guterres si recherà a Odessa, uno dei tre porti ucraini utilizzati nell'ambito dell'accordo internazionale che ha già consentito la partenza diNel corso di un'intervista al Washington Post, Zelensky ha anche risposto alla domanda su cosa i partner occidentali possono fare per impedire che la"Io ho detto sin dall'inizio che le sanzioni più importanti sono quelle della chiusura del confini, perché loro stanno portando via il territorio di qualcun altro. Allora facciamoli vivere nel loro mondo fino a quando non cambiano filosofia".Sottolineando chesono una violazione della "legge internazionale e dei confini",il presidente ucraino afferma che i partner potrebbero rispondere "imponendo sanzioni restrittive: per esempio un bando dell'ingresso dei cittadini russi nei Paesi dell'Unione Europea".Secondo Zelensky i paesi16-08-2022 20:23