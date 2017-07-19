Dati
            Notizie Teleborsa

            Ucraina, domani il summit di Anchorage. Putin. "Da Trump sforzi sinceri per la pace"

            News Image (Teleborsa) - L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana). È quanto ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca annunciando che Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice.

            Insieme a Putin faranno parte della delegazione russa che parteciperà al vertice anche tre ministri e due consiglieri presidenziali. Insieme a Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.

            Il Cremlino afferma che il vertice inizierà con un incontro bilaterale tra Putin e Trump "naturalmente, con la partecipazione degli interpreti".

            Il tema centrale sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma saranno anche affrontati – fa sapere Ushakov – "argomenti più ampi di mantenimento della pace e della sicurezza, nonché le questioni internazionali e regionali attuali e le più urgenti".

            "Come tutti sanno – ha detto Putin aprendo una riunione dei massimi esponenti del potere russo in vista del vertice di domani in Alaska – l'amministrazione Trump sta facendo sforzi energici e sinceri per fermare le ostilità, mettere fine alla crisi e raggiungere accordi che sono nell'interesse di tutte le parti coinvolte nel conflitto". Tali accordi, ha aggiunto il presidente russo, serviranno a "creare le condizioni a lungo termine della pace tra i nostri Paesi, in Europa e nel mondo intero".








            (Teleborsa) 14-08-2025 16:59


