Ucraina, Agenzia nucleare polacca e Kiev smentiscono Mosca: nessuna nube tossica

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il capo del Consiglio di Sicurezza russo,citato dall'agenzia Ria Novosti, ha annunciato la distruzione di uninviate dall'Occidente da parte delle forze russe che ha creato una "nube radioattiva" che si muove verso l'Europa. Secondo Patrushev inoltre un aumento deiè già stato rilevato in Polonia. Il capo del Consiglio di Sicurezza russo non ha detto però dove sarebbe avvenuto il bombardamento, ma negli ultimi giorni sono circolate sui canali Telegram immagini di un attacco russo avvenuto il 13 maggio nella regione diad ovest di Kiev, che ha provocato una gigantesca nuvola nera a forma di fungo atomico.La notizia è però stata smentita dall'. "Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva", ha spiegato in una nota l'Agenzia, spiegando di essere "in costante contatto con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'Autorità di regolamentazione nucleare ucrainae di aver accesso "al Sistema Internazionale di Notifica Precoce di Emergenza RadiazioniDopo le "informazioni false sul pericolo di radiazioni inl'Agenzia ha aggiunto\ che "la situazione nel Paese è normale": i picchi "osservati negli ultimi giorni in Polonia, ma anche nel resto d'Europa, non sono insoliti" e si "verificano regolarmente" con le piogge.La smentita arriva anche daIlcitato da Ukrinform ha dichiarato che "sulla base dei risultati dellesi può affermare che non c'è motivo di preoccuparsi per un aumento del fondo di radiazioni nel territorio di Khmelnytsky"."Le misurazioni del fondo di radiazioni sono state condotte utilizzando il'Terra Mks-05' durante il giorno in 9 punti distribuiti uniformemente in tutta laI valori ottenuti vanno da 0,12 a 0,15 µSv/h, che corrispondono agli indicatori a lungo termine per il territorio della città di Khmelnytskyi e(0,3 µSv/h). Sulla base dei risultati dellesi può affermare che non c'è motivo di preoccuparsi per un aumento del fondo di radiazioni nel territorio di Khmelnytskyi", hanno infine scritto gli esperti dell'Università di Khmelnytsky.19-05-2023 19:47