Turismo, Italia presente alla Fiera Internazionale di Madrid insieme a Mitur, Enit, regioni e comuni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lo stand Italia esporta il Belpaese in Europa in uno dei principali appuntamenti internazionali del settore, Fitur in programma a Madrid dal 24 al 28 gennaio 2024.insieme ai principali stakeholder e protagonisti pubblici e privati del comparto (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Veneto e Comune di Napoli, ITA Airways e 22 imprese) si incontrano in un evento che vede la partecipazione dei Reali di Spagna e dell'Ambasciatore d'Italia Giuseppe Buccino Grimaldi.Il, dopo gli incontri istituzionali con i suoi omologhi Zaritsa Dinkova (Bulgaria) e Angie Duarte De Melillo (Paraguay) e il Primo Ministro albanese Edi Rama, taglia il nastro del Padiglione Italia. In occasione della fiera si realizza anche una simbiosi culturale con l'Arena di Verona per un concerto speciale presso l'Istituto di Cultura della capitale spagnola.Gli spagnoli mostrano una vera e propria dedizione per la nostra Penisola: non a caso, l'Italia è, per gli spagnoli, la prima Nazione all'estero per vocazione turistica (7,49 su 10) (Ufficio Studi Enit su dati indagine Enit/Euromedia Research). E, nello specifico, il tipo di vacanza preferito è quello culturale: si tratta del 72% degli spagnoli intervistati a metà del 2023 che già sono stati in Italia per turismo e del 67% dei turisti intenzionati a scegliere l'Italia come meta di vacanze future.Più in generale, nei primi nove mesi del 2023, i viaggiatori spagnoli che visitano l'Italia risultano in aumento del +35,6% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il numero dei pernottamenti cresce del +23,7% sull'anno pre-pandemico e la spesa è in aumento del +38,2% sul 2019. (Ufficio Studi Enit su dati Banca d'Italia 2023 provvisori).Nel 2023, i passeggeri aeroportuali giunti in Italia dalla Spagna sono aumentati del +13,7% rispetto al 2022, con una durata media del soggiorno di 4 notti, mentre, nel 23% dei casi, si rilevano dai 5 ai 7 pernottamenti (Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal)."La massiccia presenza dell'Italia a unacome questa, tradizionale vetrina anche sui mercati latinoamericani, non è soltanto una importantissima opportunità per offrire uno sguardo ai valori identitari dell'italianità e alle meraviglie dei nostri territori, ma anche un modo per rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia che ci lega storicamente alla Spagna, che si traduce pure in termini di significativi flussi turistici e di investimenti di imprese spagnole in Italia. Italia e Spagna hanno una comune visione sull'importanza di questa industria, che deve ritornare a essere protagonista anche nell'ambito dell'Unione Europea. Lo abbiamo confermato a fine ottobre nel corso della ministeriale turismo di Palma, incentrata sulla sostenibilità sociale del turismo, e riprenderemo la tematica nella prossima ministeriale in Belgio, che fornirà spunti utili anche in vista del primo G7 turismo in Italia", commenta il"Il turismo spagnolo in Italia crea un forte legame tra le due Nazioni e contribuisce allo sviluppo economico e culturale di entrambe. L'Italia è da sempre una delle mete turistiche preferite dagli spagnoli che durante tutto l'anno viaggiano nel Belpaese apprezzandone le peculiarità. L'Italia si presenta come una destinazione unica e può apprendere dall'incontro con nuove culture che incentivano a declinare il turismo con un'impronta sempre più specifica", dichiara24-01-2024 19:11