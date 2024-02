Tribunale Ue, bocciato aiuto di Stato olandese da 3,4 miliardi di euro per Klm

Air France-KLM

(Teleborsa) - Laha annullato il via libera Ue agliconcessi nel 2020 daia favore della compagnia di bandieraperper rispondere alla crisi del Covid-19. La decisione dei giudici di Lussemburgo è arrivata a seguito di un ricorso presentato dain cui contestava il regime di aiuti di cui aveva beneficiato la concorrente olandese. Già nel 2021 il Tribunale dell'Unione europea aveva annullato la decisione della Commissione di approvare il"per difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura in questione", si legge nella sentenza, decidendo di sospendere gli effetti dell'annullamento in attesa dell'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.Il tribunale Ue spiega quindi che "ritiene che la Commissione abbia commesso un errore nel definire i beneficiari degli aiuti di Stato concessi, escludendo da tali beneficiari la holdinge la compagnia aerea, due società facenti parte del gruppo Air France-KLM".Per questo motivo la Corte ha esaminato ipatrimoniali, organici, funzionali ed economici tra le società del gruppo Air France-KLM, il quadro contrattuale in base al quale è stata concessa la misura oggetto di controversia e anche la tipologia della misura di aiuto concessa e il contesto in cui è stata concessa. Il tribunale ha quindi concluso, su tali basi, che la holding Air France-KLM e la compagnia aerea Air France hanno potuto beneficiare, almeno indirettamente, delconcesso dall'aiuto di Stato di cui alla questione.07-02-2024 15:32