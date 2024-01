Trenitalia, attivo da oggi il servizio di video-interpretariato in LIS

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Garantire un viaggio accessibile a tutti e promuovere unsignifica contribuire a costruire una comunità più solidale. Questo non si limita solo all'abbattimento di barriere fisiche, ma si estende anche ai servizi. Assicurare l'accessibilità linguistica alle informazioni di viaggio per passeggeri con specifiche esigenze di comunicazione è uno degli obiettivi principali di Trenitalia, capofila deldel. Un passo concreto verso un dialogo inclusivo, che riflette l'attenzione di Trenitalia alle esigenze della clientela ed in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo FS in termini di Diversity, Equality & Inclusion.è il primo operatore nel settore dellain Italia a garantire un, gratuito ed immediato in(LIS). Un' iniziativa che mira a migliorare l'esperienza di viaggio e semplificare la comunicazione. Il servizio operato da, specializzato nel video-interpretariato in LIS è attivo a partire da oggi in fase sperimentale. La traduzione simultanea da e verso l'italiano e la Lingua dei Segni Italiana è garantita grazie ad un interprete professionista che rispondendo alla video-chiamata dell'operatore FS e del cliente, supporta il dialogo con un tempo di attesa inferiore ai 30 secondi."Portiamo avanti la politica di inclusione e questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso per rendere sempre più accessibili i nostri servizi – ha dichiarato, Presidente di Trenitalia - Il progetto di video-interpretariato in Lingua dei segni italiana è, allo stesso tempo, una soluzione innovativa, diretta ed efficace e uno strumento che ci consente di garantire maggiore accessibilità alle persone sorde e a quanti utilizzano la LIS. Negli ultimi due anni l'impegno di Trenitalia e del Gruppo FS, verso i temi della disabilità, si è tradotto in una massiccia attività di formazione. Più di 5mila capitreno, infatti, hanno acquisito specifiche competenze per la gestione delle esigenze legate alle disabilità - motorie, visive, uditive e cognitive - dei nostri passeggeri".I viaggiatori potranno attivare il servizio utilizzando i tablet dedicati a disposizione del personale Trenitalia o direttamente dal proprio smartphone inquadrando un. Il servizio è fruibile presso le biglietterie, nei desk di vendita e assistenza AV e regionale e presso i FRECCIALounge tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (inclusi festivi) nelle stazioni di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale.16-01-2024 16:59