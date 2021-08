Trasporto aereo, tamponi negli aeroporti lombardi per passeggeri provenienti dalla Sicilia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Da sabato 28 agosto i passeggeri imbarcato sui voli in partenza da Sicilia e Sardegna e diretti in Lombardia potranno effettuare gratuitamente tamponi presso gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio.L'iniziativa è promossa dall'assessorato al Welfare della Regione Lombardia in accordo con il commissario governativo all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e con i presidenti delle due Regioni, in concomitanza con il controesodo estivo.Alla luce dell'aumento sensibile di ricoveri e contagi nelle due isole, l'assessorato al Welfare della Regione Insubria ha chiesto alle Ats della città metropolitana di Milano, Insubria e Bergamo di attivare negli scali di loro competenza un'offerta gratuita di screening attraverso tampone naso-faringeo. «Non si tratta di un obbligo, ma di un'offerta gratuita. I test effettuati in aeroporto saranno di competenza delle tre rispettive Ats territoriali.27-08-2021 07:49