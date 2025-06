Transizione energetica, Torri (Accenture): ancora disomogenea e vulnerabile

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Secondo il report del World Economic Forum, realizzato in collaborazione con Accenture, l'ETI – Energy Transition Index è tornato a crescere dell'1,1% a livello globale , segnando una ripresa del processo di transizione energetica dopo tre anni di rallentamenti, con cifre attorno al +0,4%.: le emissioni globali di CO2 hanno toccato un nuovo record di quasi 38 miliardi di tonnellate e, sebbene gli investimenti in energia pulita abbiano raggiunto i 2.000 miliardi di dollari – il doppio rispetto al 2020 – siamo ancora lontani dai 5.600 miliardi annui necessari per centrare gli obiettivi climatici". Lo ha dettsottolineando che "per affrontare il trilemma – sostenibilità, sicurezza ed equità – e aumentare la competitività, le imprese devono ripensare le proprie strategie e investire con decisione nell'innovazione, intesa sia come sviluppo tecnologico sia come digitalizzazione. L'era dell'Intelligenza Artificiale è già iniziata e può rappresentare un abilitatore fondamentale per ottimizzare le infrastrutture, ridurre i tempi autorizzativi per la costruzione di nuovi impianti e migliorare l'efficienza dei sistemi".richiede anche una strategia Paese efficace in merito alle fonti energetiche, che consenta all'Italia di contare su un mix equilibrato. Oltre alle rinnovabili, anche il gas ha un ruolo importante nella transizione, e il suo impatto ambientale può essere contenuto grazie alle tecnologie di cattura della CO2"."Questo mix dovrà includere anche il nucleare, un'opzione per la quale il gradimento della popolazione è in crescita, come dimostrano molte recenti ricerche. Il quadro dovrà infine comprendere iha concluso.20-06-2025 13:48