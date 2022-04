"Transizione Digitale ed Ecologica", SIMEST (Gruppo CDP) apre a medie imprese

(Teleborsa)

(Teleborsa) -società delper l'internazionalizzazione delle imprese italiane, comunica che saranno a breve operative importanti modifiche sullo strumento PNRRA partire dal 27 aprile, infatti, si allarga la platea dei beneficiari della misura e aumenta il tetto massimo richiedibile del finanziamento agevolato chegestito in convenzione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale a valere su risorse europee. Modifiche che sono tese a incentivare i processi di innovazione tecnologica anche delle aziende mediamente strutturate, le quali potranno così fungere da traino alle filiere costituite da piccole e micro imprese.Dalla medesima data, lo strumentoinizialmente finalizzato a sostenere gli investimenti in tecnologia e in sostenibilità delle sole PMI sarà esteso anche alle imprese a media capitalizzazione (ossia quelle non qualificabili come PMI e con un numero di dipendenti fino a 1.500 unità). Restano invece dedicati in esclusiva alle imprese di piccola e media dimensione gli altri due finanziamenti PNRR: "Fiere e Mostre" e "E-Commerce".Parallelamente all'allargamento della platea dei beneficiari del finanziamentone viene alzato il tetto dell'ammontare complessivo massimo richiedibile che passa da 300 mila euro a 1 milione di euro: pertanto, chi nei mesi scorsi ha già fatto domanda per importi inferiori avrà la possibilità a di integrare il finanziamento fino alla nuova soglia.Per agevolare il processo di caricamento delleviene riproposto il meccanismo della pre-apertura del Portale Operativo SIMEST, già sperimentato lo scorso ottobre, all'avvio dell'operativitàa partire dal 27 aprile e fino al 2 maggio sarà possibile pre-caricare leL'invio delle domande potrà avvenire dal 3 maggio e terminerà il 10 maggio, ultimo giorno - anche per le altre tipologie di finanziamento PNRR - di operatività della Piattaforma, che chiude quindi in anticipo rispetto al 31 maggio precedentemente previsto.Lo scorso anno il PNRR ha assegnato al Fondo 394 dida distribuire attraverso finanziamenti che vengono concessi a condizioni estremamente vantaggiose: tasso agevolato (attualmente lo 0,051%), nessuna garanzia richiesta e quota a fondo perduto fino alParticolare attenzione è stata dedicata al Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), alle cuidelle risorse del fondo -– con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40%.Considerando le domande ricevute da fine ottobre 2021 ad oggi, il fondo ha ricevuto richieste complessive per circa 1 miliardo di euro. Pertanto la dotazione residua minima attuale a disposizione delle imprese fino al 10 maggio è ancora ampia: circa 200 milioni di euro cui vanno aggiunti gli importi richiesti attraverso le istanze già pervenute che però non soddisfano i requisiti richiesti.Sono dunque tre le linee di finanziamento che, dal 28 ottobre 2021 e fino al 10 maggio 2022, saranno a disposizione delle imprese italiane:08-04-2022 12:09