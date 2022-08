TPL, Mims: "Avanti transizione. Da gennaio ordinati mille autobus su piattaforma Consip"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È in piena attuazione il piano delper l'ammodernamento e la transizione ecologica delGrazie al rapporto di collaborazione instaurato cona partire da gennaio 2022 – fa sapere il Mims in una nota – sono stati ordinatiattraverso l'attraverso l', cui si aggiungono diversi pre-ordini, per un totale poco al di sotto delle 1.000 unità. Il 28% degliè stato ordinato dalla Regione Lazioil 19% dal Molise, l'11,2% dalla Calabria, il 10,1% dalle Marche, l'8,4% dal Veneto e il 7% dalla Sardegna. Gli altri ordini sono suddivisi tra Piemonte, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Toscana, Liguria e Veneto. Il 27,2% degliè stato ordinato dalla Campania, il 23,7% dalla Sicilia, il 12,4% dalla Calabria, l'11,3% dal Lazio e il 6,3% dalla Sardegna, mentre il restante è suddiviso tra Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Marche."Il– sottolinea il Mims – facilita il processo di modernizzazione e sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (euro 2 ed euro 3). In particolare, i diversi Accordi quadro offrono l'opportunità di disporre di più fornitori, di una maggiore ampiezza di gamma e la possibilità personalizzare la fornitura".Il ministero segnala anche la possibilità di accedere, a partire dal 28 luglio 2022 e dopo tre mesi dalla pubblicazione, all', a valere sul Fondo nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza (600 milioni di euro) e sul programma React-Ue della Ue (175 milioni di euro). In tale ambito vengono messi a disposizione degli enti territoriali oltre 1.000 veicoli di diverse dimensioni (di cui oltre 800 alimentati a metano compresso Cng e circa 200 alimentati a metano liquido Lng) da adibire al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, mentre entro la fine dell`anno verrà attivata una gara analoga per la fornitura di autobus elettrici a batteria.09-08-2022 11:00