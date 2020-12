TPL e scuole, Governo prepara piano per la ripresa

(Teleborsa)

(Teleborsa) -gestiti dalla Prefettura con tutti con lee le: il Governo prepara il piano in vista dell'ormai imminente ripresa delle"Ilil sistema di riorganizzazione degli orari e integrazione dell'offerta dei trasporti deve essereper l'apertura delle scuole fino al". E' quanto ha sottolineato il Ministro delle Infrastrutture,, nel corso di un'audizione alla Camera in merito allo stato del trasporto pubblico locale e all'emergenza sanitaria aggiungendo che "l'avviorappresentava e. Pianificare glidiviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle"E' indubbio - ha aggiunto - che l'impiego da parte della popolazione studentesca del sistema di trasporto pubblico di linea possa determinare l'insorgenza dispecialmente nelle ore di punta e soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione se associato al restante pendolarismo collegato agli uffici pubblici e privati e alle altre attivitàQuesta "constatazione" e la "ridotta capacità di riempimento fissata al 50%" richiedono "affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali che necessitano della collaborazione attiva degli utenti che dovranno continuare a mettere in pratica isottolineando che "tutte leitaliane hanno già pronti i verbali per la riorganizzazione del Trasporto pubblico locale".28-12-2020 02:12