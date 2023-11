TIM, Rossi: "Vendita rete decisione giusta: verso riduzione consistente del debito"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Ieri il consiglio di amministrazione ha preso decisioni molto importanti per la vita dell'azienda, sulla base di un'analisi molto approfondita e anche molto lunga, perché il consiglio è durato praticamente tre giorni ininterrotti". È quanto ha detto il, a margine del premio Anima per la cultura in merito all'operazione Netco di vendita della rete a Kkr che oggi non è stata apprezzata dal mercato. "Questa analisi – ha aggiunto– ha avuto il conforto intanto di una copiosa documentazione messa a disposizione dal management e poi anche dei pareri di numerosissimi consulenti di alta reputazione di cui ci siamo avvalsi. Dunque siamo convinti di avere fatto integralmente il nostro dovere e di avere preso decisioni nell'interesse dell'azienda, del personale che vi lavora che è tanto e che aspettava queste decisioni con ansia, e dei suoi azionisti, di tutti i suoi azionisti. La borsa, il mercato azionario, è volatile per definizione, quindi una singola giornata di contrattazioni non ha grande significato. Vediamo nel corso dei prossimi giorni e nelle prossime settimane, via via che le informazioni su questa operazione, che è molto complicata, che non è semplice da capire neanche per analisti professionisti, saranno rese note, anche nella call con gli analisti di giovedì dopo l'esame dei conti da parte del Cda"."Gli azionisti hanno i loro diritti, come ha detto il ministro Giorgetti, e li fanno valere nelle sedi che ritengono opportune e nessuno conculca i diritti quindi sono liberi di farlo. Che il progetto rimanga impantanato non direi, direi che il progetto comunque va avanti" ha detto Rossi in merito al–. Ci sarà un contenzioso? Non ci sarà? Non lo so, non posso saperlo. In ogni caso noi si va avanti con la certezza di aver fatto veramente tutto quello che era in nostro potere fare, per il bene dell'azienda, di chi vi lavora e di tutti gli azionisti"."I posti di lavoro, per quello che è sta a me, posso assicurare che fino a questo momento nessuno è stato licenziato. Ci sono state alcune uscite volontarie ma nessuno è stato licenziato, non c'è stato ricorso alla cassa integrazione e non è previsto che né l'una né l'altra cosa ci siano a seguito di questa operazione" ha detto il presidente di Tim spiegando che"Gliè bene che li chiarisca Labriola, che è l'amministratore delegato e che ha la responsabilità e anche la capacità di farlo molto meglio di me. Il debito – ha concluso– si ridurrà molto a seguito di quest'operazione, uno degli scopi è proprio quello di ridurre in modo consistente, vorrei dire decisivo, il peso finanziario del debito che negli scorsi 25 anni ha gravato su Telecom Italia, su Tim, e l'ha molto frenata nei suoi disegni legittimi di sviluppo".06-11-2023 21:11