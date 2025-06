TerraPower, round da 650 milioni di dollari. Partecipa il VC di NVIDIA

NVIDIA

UBS

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, azienda statunitense di progettazione di reattori nucleari, ha chiuso un. La raccolta ha coinvolto sia nuovi investitori, tra cui NVentures, la divisione di venture capital di, sia investitori attuali, tra cui il fondatore di TerraPower Bill Gates e HD Hyundai, leader del settore della cantieristica navale.Ladi TerraPower è: un reattore nucleare avanzato abbinato a un sistema di accumulo di energia su scala gigawatt. Il primo impianto Natrium di TerraPower sarà la prima centrale nucleare commerciale avanzata degli Stati Uniti e presenterà innovazioni in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza dei costi e semplificazione della costruzione, sostiene l'azienda.TerraPower hadel primo impianto lo scorso anno e prevede l'approvazione normativa per il reattore nucleare il prossimo anno."TerraPower è stata fondata sull'idea che l'innovazione nella scienza nucleare potesse avere un impatto positivo a livello globale. Questo round dimostra ulteriormente che le nostre tecnologie rappresentano le soluzioni che l'industria sta cercando - ha dichiaratodi TerraPower - Siamo orgogliosi di avere NVIDIA nel nostro visionario gruppo di investitori".ha agito in qualità di placement agent esclusivo per TerraPower. TerraPower. Ulteriori termini della raccolta fondi non sono stati resi noti.18-06-2025 17:03