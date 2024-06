Tassi, Capecchi (CRIF): decisione BCE contribuirà ad incrementare fiducia di famiglie e imprese verso domanda di credito

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "La decisione di oggi potrà fungere da positivo stimolo sulle richieste di nuovi mutui casa e nuovi prestiti al consumo, incrementando ladelleverso migliori aspettative economiche. Allo stesso tempo, sul fronte della sostenibilità dei crediti, tale riduzione con l'avvio di una graduale politica monetaria meno restrittiva, unita a un rientro dell'inflazione su livelli più contenuti, contribuirà ad alleggerire la situazione in particolare dei mutuatari a tasso variabile". Così, Executive Director di, ha commentato l'abbassamento dei tassi deciso dalla"Tuttavia – ha aggiunto –, va anche detto che era parecchio tempo che ierano estremamente bassi, con tassi dell'1% o addirittura sotto; anche se è corretto affermare che le strette monetarie cercano di contrastare l', allo stesso tempo riducono la liquidità e condizionano le scelte delle banche nel campo dei finanziamenti e delle erogazioni"."Dopo anni nel quale il comparto deiregistrava segnali di prudenza da parte delle famiglie, nei primi 5 mesi del 2024 si è registrata una inversione di tendenza con un +4,3% delle richieste di nuovirispetto allo stesso periodo del 2023, derivata in parte dai primi effetti della(Energy Performance of Buildings Directive), nonché da un naturale rimbalzo tecnico dopo due anni e mezzo di calo della domanda oltre che da una ripresa delle surroghe. Al contrario, per quanto riguarda la domanda di prestiti, nel loro complesso di personali e finalizzati, nei primi 5 mesi del 2024 si registra una contrazione delle richieste del -3,7%", ha sottolineato Capecchi."Per quanto riguarda il, l'alto livello dei tassi di interesse è stato uno dei fattori che ha inciso maggiormente sulle PMI italiane, insieme agli altri fattori come la lenta ripresa economica a livello globale, l'inflazione, le conseguenze dellae le tensioni geopolitiche. Se da un lato nel 2023 abbiamo registrato una crescita neierogati, d'altro si è rilevato un aumento dei tassi medi di default delle imprese intorno al 2,39%, e che si prevede possa attestarsi per le società di capitali attorno al 3,3% nel 2024, seppur mostrando differenze tra i vari settori nell'intensità di questa risalita – ha proseguito l'Executive Director di CRIF –. La riduzione decisa oggi dalla BCE segna quindi un punto di svolta; tuttavia è probabile che i tassi restino ancora a lungo su livelli elevati, e che diminuiranno solo gradualmente e con potenziali pause. Ilrimane complesso, con una grande incertezza economica e sui mercati finanziari. In questo scenario, ci aspettiamo per il biennio 2024-25 un lieve ulteriore rialzo della rischiosità delle società di capitali, pur rimanendo su livelli sotto controllo e sostanzialmente allineati alle evidenze pre-pandemia".06-06-2024 17:12