Tassazione agroenergie, corretto il metodo di calcolo dei produttori di biogas

(Teleborsa)

(Teleborsa) -del metodo diper determinare la, cioè per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali. Il calcolo, infatti, vasulla componente riconducibile alla, come asserito dalle aziende agricole. Con la direttiva si specifica, inoltre, che le modalità di determinazione della componente riconducibile al valore dell'energia ceduta al GSE è stata correttamente applicata. L'Agenzia procederà quindi alla"L'esito positivo della verifica dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla correttezza del metodo di calcolo della tassazione agroenergetica prevista per la filiera del biogas, chiude un capitolo spinoso che ha tenuto le imprese col fiato sospeso negli ultimi cinque anni e permette di affrontare con maggiore serenità le opportunità di investimento futuro, permettendoci di continuare a contribuire al mix energetico del Paese.", commeta, Presidente delIn questi anni il CIB ha tenuto alta l'attenzione sui diversi contenziosi territoriali, aprendo fin da subito uncoinvolti, le organizzazioni agricoleper sottolineare come la ratio della norma, oggetto dida parte degli uffici territoriali, fosse quella di tutelare la filiera agroenergetica che riceveva una tariffa onnicomprensiva eddella tariffa fossenei confronti dell'azienda agricola."Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate scongiura la compromissione delle attività agricole che producono biogas esistenti e il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per lo sviluppo del settore del PNRR", conclude Gattoni.06-03-2025 16:15