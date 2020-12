TAP, è arrivato in Italia il primo gas dall'Azerbaijan

BP

(Teleborsa) - È iniziato oggi a fluire fisicamente lungo il Trans Adriatic Pipeline (TAP) verso l'Europa il gas proveniente dall'Azerbaijan. Sebbene l'inizio delle operazioni commerciali fosse stato annunciato a metà novembre, le prime molecole di gas hanno raggiunto nella giornata odierna sia la Grecia e la Bulgaria, attraverso il punto di interconnessione con la rete DESFA a Nea Mesimvria, sia l'Italia, attraverso il punto di interconnessione tra TAP e Snam Rete Gas (SRG) a Melendugno."Questa è una giornata storica per il nostro progetto - ha commentato- per i Paesi che ci ospitano e per l'intero settore energetico europeo . TAP è ora parte integrante della rete di distribuzione del gas del continente e contribuisce significativamente alla transizione energetica in atto.Il TAP è il tratto europeo del, un'infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all'anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei. L'infrastruttura è, un investimento in gran parte privato. Il suo azionariato di è composto da(20%), SOCAR (20%), Snam (20%),(19%),(16%) e Axpo (5%). Il gasdotto si sviluppa attraverso la Grecia (550 km) e l'Albania (215 km), passa sotto il mare Adriatico (105 km) e"L'inizio delle forniture fisiche di gas costituisce una pietra miliare per il mercato energetico europeo - ha detto- Siamo pronti per offrire ai nostri shipper un servizio di fornitura affidabile nei prossimi mesi e anni, e allo stesso tempo guardiamo già avanti al lancio della, che consentirà la futura espansione di TAP, raddoppiando la capacità di trasporto del gasdotto fino a 20 miliardi di metri cubi annui".31-12-2020 10:59