Svizzera, Governo stanzia 400 milioni per società controllo traffico aereo Skyguide

(Teleborsa) - Il Governo dellaha annunciato lo stanziamento disu quest'anno e il prossimo a favore della società per il controllo del traffico aereo,L'iniezione di nuovi fondi da parte della Confederazione è però vincolata a, ha precisato il Consiglio federale elvetico in una nota.Infatti, il sostegno finanziario della Confederazione sarà accordato a condizione che Skyguide attui delle misure diche riducano il fabbisogno di. Skyguide ha già adottato misure che tra il 2020 e il 2024 porteranno a una riduzione dellecompreso tra 90 e 100 milioni di franchi. Sono in particolare previsti il temporaneo congelamento deie l'aumento dell'efficienza dei progetti di digitalizzazione.È previsto inoltre, su indicazione del Consiglio federale, di innalzare in modo adeguato l'età didei controllori del traffico aereo. Il Consiglio federale si aspetta che entro la fine del 2021 i sindacati e Skyguide presentino unper l'innalzamento dell'età pensionabile dei controllori del traffico aereo da 56 anni ad almenoSkyguide sorveglia lo spazio aereo svizzero in ambito militare e civile ed è di proprietà della Confederazione. Il suo finanziamento è garantito principalmente dalla riscossione delle tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti, si legge, dei decolli e del sorvolo nello spazio aereo svizzero.Conformemente all'accordo sul trasporto aereo con l'Unione europea, Skyguide potrà utilizzare le risorse della Confederazione solo per adempiere compiti sovrani e fornire servizi diaerea civile e militare.13-08-2020 10:39