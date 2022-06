Superbonus, Patuelli (Abi): problemi di sostenibilità in termini di capienza fiscale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'è molto impegnata per sollecitare la soluzione dei problemi relativi allaParticolarmente in questi giorni, il confronto con le altre rappresentanze del mondo imprenditoriale è continuo.ad una lettera del Presidente della Confartigianat, il Presidente dell'Abi,, afferma "la condivisione dei punti di criticità segnalati e la massima attenzione dell'ABI al tema per individuare possibili soluzioni da suggerire al decisore pubblico".Nella sua lettera il Presidente Patuelli rende noto che l'della, in occasione della quale sono stati totalmente ridisegnati i confini dell'istituto, addivenendo allae alla forte limitazione dei potenziali acquirenti.L'instabilità del quadro normativo, unitamente al massiccio ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte del mercato (famiglie e imprese) hanno generato per le banche problemi di sostenibilità di tali opera occorre valutare insieme la portata delle novità normative introdotte e gli effetti da esse derivantzioni in termini di capienza fiscale.Il Presidente Patuelli ha concluso: occorresul mercato dei crediti fiscali. Occorre in particolare verificare l'effettiva presenza e disponibilità di compratori esterni al settore bancario.Sarà così possibile, tenuto conto della parallela (e non meno importante) esigenza di garantire quanto più possibile che tali iniziative vengano assunte in maniera attenta, puntuale e sistematica: la continua sovrapposizione normativa non giova al mercato che, invece, necessita di regole certe e stabili.21-06-2022 11:49