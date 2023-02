Superbonus, nodo crediti "incagliati": spunta cartolarizzazione, le ipotesi

(Teleborsa)

Governo al lavoro per risolvere lalegata aiimpossibili da cedere e apre all'ipotesi dellaavanzata dacapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che l'ha definita "una strada percorribile". L' intervento sui bonus edilizi ha, infatti, mandato in subbuglio il mondo dell'edilizia. A inizio febbraio in audizione in commissione, il direttore generale delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta, aveva indicato inIeri è stata la giornata del confronto tra governo e associazione delle bancheal termine del quale è emersa la volontà da parte dell'esecutivo di risolvere le criticità e trovare il giusto punto di sintesi, come sintetizza la nota rilasciata da Palazzo Chigi. "Al termine degli incontri svolti oggi, sentito il presidente Giorgia Meloni, il ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di Governo present. Partendo dal decreto approvato il 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme", si legge.Dunque, i(alla quale si guarda comunque con cautela visto che è associata a una delle peggiori crisi finanziarie, quella dei mutui subprime): si tratta dell'operazione attraverso la quale i crediti vengono acquistati da un soggetto finanziario (la società veicolo) che li "impacchetta" così da emettere un nuovo titolo da scambiare liberamente sul mercato ( un'obbligazione) e pagarne l'acquisto.Ma non è la sola ipotesi al vaglio:anche un possibile coinvolgimento dellee del Tesoroche potrebbero, direttamente o indirettamente, rilevare una parte dei 15 miliardi di crediti incagliati. "Un intervento di CDP è una delle ipotesi allo studio", aveva detto ieri il viceministro al MITparlando a margine del convegno 'Rigenerazione Urbana: oltre il passato la nuova Liguria', parlando appunto del superbonus."È evidente che chi si occupa della finanza pubblica in un Paese la prima cosa che deve fare- afferma - Dopodiché l'intenzione del governo è far fronte al pagamento nei confronti delle imprese, cosa che ad oggi era bloccata comunque,Su proposta di banche (Abi) e filiera (Anci) c'è anche un'altra via, ossia quella di consentire agli istituti di credito che hanno acquistato i crediti fiscali di utilizzarli in compensazione degliper conto dei loro clienti. Il meccanismo consentirebbe di smaltire il magazzino di crediti e, al contempo, prendere ossigeno per gli