Superbonus: convocato tavolo tecnico oggi alle 16 al MEF

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È convocato per oggi pomeriggio alle 16 al Ministero dell'economia il tavolo tecnico annunciato dal governo lunedì alle associazioni di categoria per proseguire il cAl tavolo, secondo quanto riporta l'Ansa, sono stati invitatiche hanno già partecipato all'incontro a Palazzo Chigi (Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confassociazioni).Sul tema sono intervenute oggi lecon una lettera firmata da oltre 90 sigle. Al centro il tema di come la possibilità per una Onlus di utilizzare una qualunque forma di bonus sia vincolata, per la natura stessa delle Onlus, alla cedibilità del credito fiscale eventualmente maturato. "Le Onlus – spiega il– sono state inserite con una normativa speciale tra i beneficiari del superbonus, proprio perché non svolgono alcuna attività commerciale, bensì servizi sociali ai più deboli, e ben sapendo che non hanno debiti fiscali da poter compensare con i crediti maturati. Lo stop, motivatamente deciso dal Mef in via generale per le cessioni dei crediti fiscali, diventa però per queste realtà fragili una mannaia. Per questo, le oltre 90 associazioni che condividono l'Agenda pubblica 'Ditelo sui tetti' hanno inviato una lettera aperta al Governo e al Parlamento. Diamo atto proprio al governo Meloni di aver avuto particolare attenzione al mondo no profit, quando col decreto Aiuti-quater ha consentito alle Onlus con determinati requisiti di continuare a utilizzare il bonus al 110% addirittura fino al 31 dicembre 2025. Purtroppo – continua – lo stop generalizzato alla cessione del credito crea un paradosso per le Onlus rispetto a quello sguardo di particolare attenzione solo di qualche settimana fa, perché non potendo più cedere i crediti si vedono la strada sbarrata alla possibilità stessa di utilizzare i bonus, perché prive di capacità fiscale. Così, tutte quelle Onlus che si sono in queste settimane impegnate nella complessa e onerosa predisposizione della documentazione di progetto incoraggiate dall'intervento normativo del 13 gennaio, ma non hanno ancora potuto attivare la Cilas, si trovano gravemente danneggiate. Ma un grave pregiudizio ne deriva soprattutto all'interesse pubblico per il mancato ammodernamento e messa in sicurezza di migliaia di immobili sovente vetusti, in cui si svolgono importanti servizi con valenza sociale a vantaggio dei più fragili. Siamo, perciò, a chiedere –– di considerare questa grave situazione venutasi a creare, per intervenire adeguatamente nel corso del cammino parlamentare di conversione del decreto".Contraria allo stop ancheche ha chiesto un incontro urgente con il, e a tutti i ministri preposti sull'emergenza Superbonus e sull'ultimo decreto "che, di fatto, – scrive l'associazione – blocca questo importante strumento che ha consentito la riqualificazione energetica di tanti edifici"."Il Superbonus 110% – sottolinea il– è purtroppo divenuto strumento di una incomprensibile polemica politica che ha fatto perdere totalmente di vista la realtà dei fatti, trascurando fattori ed aspetti che invece una politica accorta dovrebbe ben analizzare e vagliare prima di adottare scelte strategiche. Altro che debito pro-capite di 2000 euro: il Superbonus ha impattato in maniera estremamente positiva sul PIL producendo crescita, sviluppo, ricchezza; maggiore ricchezza equivale anche a maggiori imposte riscosse dallo Stato. Ha generato maggiore occupazione (il nostro Centro Studi ha monitorato 986.632 nuovi posti di lavoro, direttamente legati al Superbonus): il che vuol dire più redditi da tassare, ma anche maggiori consumi da parte dei nuovi occupati e delle rispettive famiglie (con tutto quanto ne consegue anche dal punto di vista degli introiti fiscali). Non solo: la Commissione per l'Industria, la ricerca e l'Energia del Parlamento europeo ha di recente dato il via libera alla proposta di revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030 è di tipo D entro il 2033. Sappiamo bene quanto questo obiettivo sia complicatissimo per il nostro Paese ed è improponibile chiedere differimenti o richieste di proroghe che non muoverebbero minimamente il problema. Anche Nomisma nelle ultime ore ha pienamente confermato i rilievi e i dati dell'Ufficio Studi Federcepicostruzioni evidenziando un impatto economico complessivo del Superbonus 110% sull'economia nazionale pari a 195,2 miliardi di euro (a fronte dei 65,2 di investimento al 31 gennaio scorso. È evidente che bloccare questo strumento rappresenta una scelta totalmente insensata, controproducente e dannosa per il Paese: rivendichiamo un confronto con il Governo, rimanendo apertissimi anche ad eventuali correttivi. Ma l'utilizzo congiunto e diffuso di Superbonus e Sismabonus deve costituire una assoluta priorità per la transizione energetica, per la ecosostenibilità e per la sicurezza delle nostre abitazioni".22-02-2023 15:45