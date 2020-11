Street food, la baguette col distanziamento

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Complice il periodo natalizio, la riaperture dei centri commerciali e di molti negozi, ci sono. Uno tra tutti ilche ha visto negli ultimi anni l'incremento del(in Italia 566 milioni di fatturato nel 2019) e anche dello, amato da giovani e non solo (20 milioni di fatturato nel 2019).Ilquesti due ultimi settori, che facevano grandi numeri grazie all'utilizzo del prodotto alimentare nazionale ,senza rivali nel mondo. vLe aziende tornano ae i numeri si cominciano ad intravedere. Sono le aziende del Sud quelle che hanno lanciato la sfida, vedi soprattuttoche stanno aprendo punti vendita al Nord e al Centro Italia.Una idea nuova sul mercato è quella della catena di, che si sta collocando nella fascia alta dell'. Nata a Taranto nel 2014 da una tradizione tramandata dagli anni 30, si è sviluppata prima in tutte le principali città capoluogo pugliesi, per poi sbarcare a Roma e Milano.L'azienda, di natura familiare, grazie alla nuova generazione imprenditoriale è fortemente tecnologica. Ilannuo del- si legge in un comunicato - èe nel 2021 sono programmate nuove aperture, assunzioni di personale e l'avvio del franchising. Il successo di questo brand totalmentesta nella materia prima per eccellenza, il pane. Nei vari punti vendita vengono sfornate circae che trovano il loro naturale abbinamento con i piatti della tradizione meridionale e i loro sapori unici.Il plus della azienda della famiglia Amandonico si può sintetizzare in. Qualità del prodotto (pane e condimento) e libertà nello scegliere cosa si vuole mangiare. I luoghi dove si svolge l'attività aziendale hanno tutti un format con un layout stile casual, con l'aspetto di un locale slow food artigianale dove domina, il bianco classico colore del pane.Ma ine di limitazione del contatto fisico lasta nel prodotto finale che arriva al cliente:. Chi sfrutta una pausa di lavoro per una piccola passeggiata nelle zone consentite viene aiutato dalla tecnologia per il suo spuntino veloce o per ricevere della sua stanza di casa, dove è in smart working, un prodotto gustoso e personalizzato.Nei negozi col marchio Come Vuoi Pane&Condimenti sono istallati(presto anche dei totem ) per selezionare i condimenti delle baguette e per navigare nei vari menu, conconsegnati al momento della prenotazione. Ciò permette al cliente di stazionare fuori dal locale in attesa della preparazione della sua baguettes evitando i tanto temuti assembramenti. Un po' di socialità è salva in attesa di tempi migliori.30-11-2020 03:27