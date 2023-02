Stop a vendite auto diesel e benzina nel 2035, la reazione del governo al voto del Parlamento UE

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo della norma che fissa nel 2035 loalla vendita diarrivano i commenti del governo italiano. In un post su Instagram il leader della Lega,, definisce il voto una "decisione folle e sconcertante, contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi"."Siamo convinti oggi più che mai che sia necessario una seria riflessione in Europa per rendere compatibili gli obiettivi green del 2035, che tutti noi condividiamo, con la effettiva possibilità del nostro sistema industriale di convertire la produzione nelle tappe prefissate. Ne abbiamo parlato anche oggi nel tavolo Stellantis, con l'azienda e i sindacati con l'obiettivo di una sostenibilità che garantisca l'occupazione", ha commentato invece il ministro delle Imprese e del Made in Italy,"Il governo ha manifestato a più riprese le proprie perplessità sui tempi e i modi che ha stabilito l'Europa per il superamento dei motori a benzina e diesel. L'automotive italiana esprime da sempre talento ed eccellenza, rappresenta il 20% del Pil ed è un comparto strategico che dà lavoro a 250.000 persone", ha dichiarato in una nota invece il ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica,. "Ora – ha aggiunto Pichetto – dobbiamo procedere su due direttrici: da un lato promuovere una maggiore gradualità nello stop alla commercializzazione dei veicoli, dall'altro spingere al massimo nella produzione dei biocarburanti, che rappresentano una filiera pulita che consentirebbe di mantenere l'attuale impostazione del sistema produttivo dell'automotive"."Gli obiettivi ambientali – ha concluso il ministro – non sono in discussione: benzina e diesel sono inquinanti per le nostre città e incidono negativamente sull'effetto serra. Crediamo però che questa '' debba condurre a medio termine a un comparto riconvertito più forte, con salde prospettive di sviluppo che tutelino professionalità e posti di lavoro"."L'ormai atteso voto dell'Europarlamento ci mette di fronte alla necessità di accelerare una transizione che fin dall'inizio si è posta come complessa e non priva di rischi, sia a livello economico che sociale", ha invece commentato il direttore generale di Anfia,. "Per raggiungere gli ambiziosi target – ha aggiunto – sarà quindi importante adottare un approccio sinergico che veda coinvolti tutti gli attori in gioco per mettere in campo un piano strutturato e concreto, sia a livello italiano che europeo, stanziando fondi straordinari per sostenere gli investimenti per la riconversione produttiva delle imprese e proseguendo con il piano di incentivazione e di sviluppo delle infrastrutture".14-02-2023 20:19