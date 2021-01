Stellantis, Patuanelli-Le Maire: "Governi presteranno attenzione all'occupazione"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economicoe il Ministro francese dell'Economiadi due iconiche marche automobilistiche", scrivono in una nota congiunta dopo il via libera delle assemblee dei due gruppi automobilistici, arrivato oggi, alla creazione di Stellantis.I due ministri ricordano che questa fusione porterà alla creazione delsecondo in Europa dietro a Volkswagen AG e avrà una forte presenza globale, in particolare sui mercati europei e del Nord e Sud America ma anche in Asia e Africa.Patuanelli e Le Maire pongono l'attenzione sul fatto che Stellantis avrà una, con la quale "il nuovo gruppo rafforzerà la leadership industriale europea nel settore automobilistico". "Il rafforzamento delle rispettive capacità di innovazione consentirà inoltre al nuovo campione europeo di svolgere unche è al centro della nostra strategia di ripresa economica - proseguono -".Infine, Patuanelli e Le Maire dicono di accogliere con favore l'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di fusione delle due società e si congratulano con dirigenti e dipendenti per il loro successo.04-01-2021 08:28