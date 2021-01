Stati Uniti, ballottaggi Georgia in bilico ma dem Warnock rivendica vittoria

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, tenutisi nella giornata di ieri, cui è inevitabilmente appesa la maggioranza di Biden in Senato. Con il 97% dei voti scrutinati, la sfida fra i candidati si gioca ancora in un intorno del 50%.Troppo presto per dichiarare la vittoria della partita che vede il Senatore democraticosfidare il repubblicano, entrambi. Una sfida all'ultimo voto.Il candidato democratico, reverendo di origini afroamericane, ha invecesulla sfidante repubblicana Kelly Loeffler, chiudendo con un vantaggio sottilissimo delcontro il 49,6% dell'avversaria."Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha affermato Warnock, che in caso di conferma sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia. La notizia della vittoria è stata già commentata con molta soddisfazione dal leader georgiano del partito Stacey Abrams, anche se il vantaggio è ancora risicato per dichiarare la vittoria cin certezza.06-01-2021 08:10