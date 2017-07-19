Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Standard Ethics conferma ad Acea il rating EE+
(Teleborsa) - Standard Ethics conferma il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Acea a EE+ "Very Strong". Il primo Corporate SER è stato assegnato alla Società nel 2019. La Società è inclusa nello SE Mid Italian Index e nello SE Multi-Utilities Index. Acea è uno dei principali operatori infrastrutturali italiani attivo nei settori dei servizi idrici integrati, della distribuzione e produzione di energia elettrica, della distribuzione gas, del recupero e valorizzazione dei rifiuti secondo i principi dell'economia circolare. Opera
principalmente in Italia con una presenza consolidata in America Latina.
"La conferma del rating – sottolinea Acea in una nota – riflette l'impegno continuo del Gruppo, guidato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, nel rafforzamento e nell'integrazione della sostenibilità nelle proprie strategie di business, in linea con il Piano Industriale al 2028. L'approccio ai temi Environmental, Social e Governance è strutturato e sistematico, esteso alla catena del valore, con una costante attenzione alla trasparenza e alla responsabilità. La spinta all'innovazione si traduce, in particolare, nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche applicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture e alla tutela e circolarità delle risorse naturali, a partire dalla risorsa idrica. È innovativa anche la strategia di Acea in ambito di finanza sostenibile, come confermato dalla recente pubblicazione del nuovo Green & Blue Financing Framework di Gruppo. La struttura azionaria della società include investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme ai più elevati standard internazionali, con sistemi certificati per la prevenzione della corruzione. Il CdA raggiunge la parità di genere e la maggioranza assoluta di membri indipendenti".
"La conferma del rating da parte di Standard Ethics come best in class – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Chief Risk Management, Sustainability & International Officer di Acea – rappresenta per Acea un riconoscimento significativo che rafforza la credibilità della nostra strategia e del nostro approccio operativo. Si tratta di una ulteriore attestazione del percorso intrapreso con il piano industriale "Green Diligent Growth" dal Gruppo, che oggi guarda al futuro con una visione chiara guidata da sostenibilità, innovazione e sviluppo internazionale. L'obiettivo è consolidare il nostro posizionamento come operatore infrastrutturale di eccellenza a livello nazionale e internazionale, generando valore di lungo termine per i territori e le comunità in cui operiamo e contribuendo attivamente a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo".
(Teleborsa) 03-09-2025 13:33
principalmente in Italia con una presenza consolidata in America Latina.
"La conferma del rating – sottolinea Acea in una nota – riflette l'impegno continuo del Gruppo, guidato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, nel rafforzamento e nell'integrazione della sostenibilità nelle proprie strategie di business, in linea con il Piano Industriale al 2028. L'approccio ai temi Environmental, Social e Governance è strutturato e sistematico, esteso alla catena del valore, con una costante attenzione alla trasparenza e alla responsabilità. La spinta all'innovazione si traduce, in particolare, nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche applicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture e alla tutela e circolarità delle risorse naturali, a partire dalla risorsa idrica. È innovativa anche la strategia di Acea in ambito di finanza sostenibile, come confermato dalla recente pubblicazione del nuovo Green & Blue Financing Framework di Gruppo. La struttura azionaria della società include investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme ai più elevati standard internazionali, con sistemi certificati per la prevenzione della corruzione. Il CdA raggiunge la parità di genere e la maggioranza assoluta di membri indipendenti".
"La conferma del rating da parte di Standard Ethics come best in class – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Chief Risk Management, Sustainability & International Officer di Acea – rappresenta per Acea un riconoscimento significativo che rafforza la credibilità della nostra strategia e del nostro approccio operativo. Si tratta di una ulteriore attestazione del percorso intrapreso con il piano industriale "Green Diligent Growth" dal Gruppo, che oggi guarda al futuro con una visione chiara guidata da sostenibilità, innovazione e sviluppo internazionale. L'obiettivo è consolidare il nostro posizionamento come operatore infrastrutturale di eccellenza a livello nazionale e internazionale, generando valore di lungo termine per i territori e le comunità in cui operiamo e contribuendo attivamente a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo".
(Teleborsa) 03-09-2025 13:33