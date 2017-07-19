Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Spagna, disoccupazione trimestrale sale al 10,4%
(Teleborsa) - Aumenta la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 3° trimestre 2025, il tasso di disoccupazione è salito al 10,4% rispetto al 10,3% del 2° trimestre. Le attese degli analisti erano per un tasso al 10,2%.
Secondo l'Ufficio di Statistica iberico (INE) il numero dei senza lavoro sale di 60.100 unità, ragguingendo quota 2.613.200.
Da rilevare inoltre che il numero di occupati cresce di 118.400 unità rispetto ai tre mesi precedenti attestandosi a 22,4 milioni.
(Teleborsa) 24-10-2025 09:41
