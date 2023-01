Sostenibilità, il Salone della CSR contro le pratiche di greenwashing

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "L'" generato dai progetti di sostenibilità, la sua misurazione e la valutazione della effettiva coerenza e efficacia rispetto gli obbiettivi che gli stessi progetti si erano fissati è uno degli elementi fondamentali su cui poggia oggi qualunque strategia e scelta di Corporate social responsibility. In considerazione di questa importanzaha scelto di focalizzare proprio sui racconti di impatto i lavori della prima tappa deldella CSR 2023, che avrà luogo a Torino, il 25 febbraio, al Circolo del Design di via San Francesco da Paola 17 (il programma della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale)."L'attività di misurazione e valutazione dell'impatto – ha commentato, del Gruppo promotore de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale – sta diventando sempre più importante per tutte le organizzazioni che credono nello sviluppo sostenibile: è il motore per un miglioramento continuo, un'occasione per coinvolgere gli stakeholder, uno strumento per combattere il".Con la tappa diriprende dunque anche per il 2023 il Giro d'Italia della CSR: percorso ideale di avvicinamento all'appuntamento nazionale del Salone della CSR e dell'innovazione sociale 2023 - giunto quest'anno alla undicesima edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento" - che si svolgerà a, in Bocconi, dal 4 al 6 ottobre. Il Giro ha in concreto l'obiettivo di valorizzare leconcrete di imprese e organizzazioni, di promuovere la cultura della sostenibilità, stimolare un'emulazione virtuosa nei specifici ambiti territoriali del a. Le tappe in programma per il 2023 sono dieci e si terranno fra gennaio e maggio 2023: Torino, Messina, Savona, Udine, Roma, Napoli, Bologna, Padova, Trento, Ancona.La tappa di Torino sarà aperta dai contributi di, direttrice del Circolo del Design, di Roberto Strocco, responsabile Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere Piemonte, e di Francesca Culasso, direttrice del Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Leche verranno presentate durante i lavori abbracciano diversi ambiti della sostenibilità e delineano il suo percorso futuro. A cominciare dal progetto della "Borsa dell'Impatto Sociale" per la creazione di un mercato di capitali dedicato a imprese che realizzano in modo intenzionale e misurabile un impatto sociale positivo. A raccontarlo saranno, docente dell'Università Bocconi, e Luisa Mortati del Coordinamento Progetti strategici di Torino Social Impact, l'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale che dal 2022 sta curando la quotazione simulata di otto imprese italiane con sede in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna ed attività estese su tutto il territorio nazionale.23-01-2023 13:02