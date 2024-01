Sofidel continua a investire: acquisisce un nuovo impianto produttivo negli Stati Uniti

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico, accelera ancora il suo percorso di crescita negli Stati Uniti. Il gruppo cartario, noto in particolare in Italia e in Europa, ha acquisito da ST Paper una cartiera a Duluth, in Minnesota, nell'Upper Midwest. L'impianto ha una capacità produttiva diLa tecnologia è di livello avanzato, la macchina, una Andritz, è stata avviata nel gennaio scorso ed è altamente efficiente e pienamente operativa."È una acquisizione importante, che ci permette di soddisfare immediatamente la crescita della domanda, ulteriormente consolidatasi anche nel corso del 2023. Quello che acquisiamo è un impianto tecnologicamente all'avanguardia, che migliora ancora la nostra copertura geografica e crea le condizioni per rafforzare e sostenere la crescita in quello che è il nostro principale mercato", ha dichiaratoIl nuovo investimento segue di pochi mesi quello effettuato in crescita organica da Sofidel per l'ampliamento dello stabilimento integrato di Circleville, in Ohio. Il progetto, già avviato, prevede la costruzione di un nuovo edificio destinato a ospitare una nuova macchina (capacità produttiva di 70 mila tonnellate all'anno) la cui entrata in funzione è prevista per il terzo trimestre del 2025. Per quella data, con 200 mila tonnellate di capacità annua, Circleville diventerà il polo produttivo Sofidel più importante a livello globale.04-01-2024 11:27