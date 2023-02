SIMEST, Corradini: "Patto con le imprese italiane per supportare internazionalizzazione"

(Teleborsa) - "Con il Piano Strategico 2023-25 vogliamo siglare un vero e proprio patto con le imprese italiane per rafforzare il ruolo di SIMEST a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. Un patto che acceleri una crescita virtuosa e sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. Lo abbiamo quindi chiamato 'Impatto d'impresa' una vera partnership che – attraverso l'evoluzione degli strumenti e le azioni messe in campo – consenta al Made in Italy di essere maggiormente competitivo, generando effetti e ritorni tangibili sullo sviluppo della nostra comunità. Un patto per accompagnare le piccole e medie imprese, con specifica attenzione dedicata alle filiere produttive, per supportare nella crescita anche la più piccola azienda della catena. Un Patto rafforzato dall'avvio di un nuovo servizio di consulenza sui mercati strategici nel mondo. Tra i principali fattori abilitanti, sicuramente una maggiore cooperazione sistemica e una trasformazione digitale che ci aiuterà a servire più velocemente le imprese grazie alla semplificazione dei processi. Tutto ciò sarà reso possibile da un rafforzamento delle competenze professionali in SIMEST all'interno di una maggiore cultura del benessere, valorizzando 'l'unicità delle persone' e promuovendo un ambiente naturalmente inclusivo". È quanto ha affermato, in occasione della

"I pilastri di Siemens nel Piano Strategico per questo rafforzamento delle risorse – perché 18 miliardi sono un 20% in più rispetto al triennio precedente – poggiano su un'innovazione sugli investimenti partecipativi, dove siamo soci insieme alle aziende italiane all'estero in tutti i loro processi di crescita, ma anche innovazione per la gamba dei finanziamenti agevolati. Noi stiamo lavorando affinché ci siano misure molto più ampie che abilitino e rafforzino gli investimenti delle aziende italiane per essere più forti e più scelti nei contesti internazionali: quindi investimenti digitali, investimenti Green, ma anche investimenti che riescano a stimolare l'interafiliera fino all'ultima azienda della catena di ogni filiera produttiva. Un fattore abilitante di questo Piano per raggiungere e superare i 18 miliardi è, quindi, una forte cooperazione sistemica. Una forte cooperazione con il gruppo CDP con il quale abbiamo definitoun piano commerciale ma anche con tutti gli altri attori istituzionali: ICE, le camere di commercio, SACE, Confindustria, e un rinnovato rapporto e una collaborazione strutturata col sistema bancario al fine di diffondere questi strumenti a tutte le aziende che potenzialmente possono utilizzarli per i loro piani di crescita"."Le risorse come accennavo avranno una crescita a doppia cifra. Per quanto riguarda i fondi pubblici, quindi gli strumenti che mettiamo a disposizione nel nostro ruolo di gestore della Farnesina a livello di finanziamento e a livello di contributo in conto interessi, partirà fra non molto una nuova misura decisamente più ampia e anche importante a sostegno delle aziende, mai come in questo momento a nostro avviso opportuna viste le necessità di investimenti legati ai vari tematiche esogene che le aziende stanno gestendo e spesso e volentieri non stanno gestendo in positivo perché impattano negativamente su di loro. L'altra gamba sono i nostri investimenti partecipativi, quindi la nostra presenza all'estero al fianco delle aziende italiane come loro soci di minoranza. Anche in questo caso avremo una crescita importante rispetto al triennio precedente. Tutto ciò, mi preme dirlo, abilitato da un rinnovato e un nuovo servizio di consulenza. Riteniamo che, prima ancora di dare strumenti finanziari, dobbiamo ascoltare le aziende e supportarle a scegliere investimenti giusti. Essere da 30 anni in 150 paesi del mondo ci porta a dire che dobbiamo mettere questa conoscenza a servizio delle imprese italiane, sempre più".