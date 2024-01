Sigep 2024 chiude con grandi numeri e uno standing sempre più internazionale

(Teleborsa) -, chiude il sipario confermando lacon visitatori provenienti da oltreespositori da. Oltrepere 3.250 studenti da 70 scuole alberghiere e istituti professionali. Un ricco palinsesto di eventi nei cinque giorni di manifestazione, con bene 25 Paesi partecipanti a Gelato World Cup, Juniores Pastry World Cup e European Challenge del Gelato.Un ottimo risultato che, secondo, presidente di Italian Exhibition Group, conferma "quello della scorsa edizione. Internazionalità, visione, artigianalità, innovazione, identità territoriali che diventano globali e si coniugano con il mondo. Questo e molto altro ha espresso la 45a edizione di Sigep"."La manifestazione si conferma punto di riferimento per l'industria del foodservice dolce - ha detto Ermeti - proponendo sfide sempre più all'avanguardia e tecnologiche. Un appuntamento di business unico che a Rimini, vocata all'innovazione, ha trovato un enorme valore aggiunto".provenienti(Spagna, Germania, Romania, Francia, Grecia),(Croazia, Serbia, Albania),(Turchia, Arabia Saudita, Iraq, Libano),(Marocco, Egitto, Tunisia),(USA, Canada),(Brasile Argentina, Messico),(Cina, Corea del Sud, Giappone, India).Sigep 2024 segna anche il, dopo il periodo buio della pandemia, che aveva costretto a ridimensionare la manifestazione "a distanza". E così laporta con se, non ultime le edizioni asiatiche in programma la prossima estate, a testimonianza della crescita internazionale della community. E' quanto emerge dall'intervista rilasciata a Teleborsa da, Amministratore delegato di, la società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza."La prima novità di quest'anno è la conferma che siamo tornati a pieno quartiere, la seconda è che cominciamo a vedere l'arrivo di delegazioni che abbiamo incontrato organizzando la manifestazione fuori dall'Italia: l'anno scorso a Shenzhen, quest'anno a Singapore". "Questa è la manifestazione del gusto italiano", ha affermato Peraboni, ricordando che "il risultato concreto di questa apertura internazionale si è visto quest'anno con la partecipazione di una squadra cinese al campionato mondiale di gelateria, con una diretta via chat nel loro paese".

"L'intenzione è quella di continuare a presidiare questi mercati, cercando di far conoscere un gusto diverso da quello industriale cui sono abituati questi paesi e, nel contempo, arricchire i nostri database di potenziali buyers da portare qui a Rimini", ha spiegato il manager, ribadendo che "l'obiettivo di questa manifestazione da qui in avanti sarà quello di incrementare il tasso di internazionalità dell'edizione riminese, cosa che già quest'anno è avvenuta con l'arrivo di bias provenienti da 84 paesi, grazie anche alla consueta collaborazione con ICE".L'Ad di IEG ha fatto cenno anche all'innovazione che caratterizza l'esposizione, soprattutto la parte dei macchinari, ed allo spazio offerto alle startup, spiegando che quest'anno i premi sono stati di due tipi; un premio per le innovazioni che sono già sul mercato ed uno per le innovazioni che ancora non sono presenti sul mercato.. Su questi ultimi con una community da 161mila professionisti, con 2 milioni di visualizzazioni dei contenuti online e 780mila visualizzazioni sull'app TEO – The eating out Hub d'interesse anche per la nuova funzione "Offerte di lavoro" dedicata all'incontro di domanda e offerta, in particolare per i giovani. I contatti media totali, ad oggi, superano i 561 milioni lordi con 660 giornalisti accreditati, dei quali 56 dall'estero.L'ultima giornata di Sigep ha visto inoltre la partecipazione diper un educational tour che ha abbinato la formazione pratica all'interazione con le aziende. L'iniziativa rientra nel progetto Sigep Academy che ingloba Sigep Giovani e Sigep per le scuole.Laè stato ildi questa edizione. E mentre la green economy sbarca in gelateria, investe anche la pasticceria, che strizza l'occhio al vegetale ed esplora nuove frontiere, tra cui l'intelligenza artificiale. Anche il cioccolato ha mostrato un'inclinazione ai processi produttivi consapevoli, mentre il comparto del caffè si rivolge a un consumatore sempre più attento che predilige le imprese più sostenibili.Italian Exhibition Group dà appuntamento per Sigep 2025 dal 18 al 22 gennaio, sempre alla Fiera di Rimini mentre si prepara pere per il, in programma. Intanto, un'altra manifestazione Food&Beverage targata IEG è alle porte: dal 18 al 20 febbraio la Fiera di Rimini ospiterà infatti Beer&Food Attraction.24-01-2024 19:12