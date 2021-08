Settore vitivinicolo, protocollo Intesa Sanpaolo-Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Rafforzareper lequesto l'obiettivo dell'tra, l'organizzazione deputata alla tutela e alla valorizzazione delle principali denominazioni di origine controllata della Regione Abruzzo.Sarà così consentito alle imprese vitivinicole consorziate di usufruire di un supattraverso specifici strumenti e risorse finanziarie, oltre che di specifici workshop tenuti da professionisti della Banca.L'accordo consentirà l'accesso a un'offerta didedicata tramite linee di credito e finanziamenti a breve, medio e lungo termine con l'eventuale supporto di prodotti di finanza agevolata.In particolare, chiarisce la nota - l'accordo prevede l'accesso delle aziende associate al, la soluzione finanziaria diper sostenere il settore vitivinicolo durante la pandemia. Il pegno rotativo consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito. Le aziende possono così smobilizzare ilche diventerà commercializzabile solo a distanza di anni. Il ruolo del Consorzio è decisivo nel fornire alla Banca una stima sul prezzo all'origine del vino di una certa annata, oltre che sulla verifica quali – quantitativa.Sottolinea, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo: "Lasta lavorando per fornire i servizi necessari al comparto vitivinicolo, uno dei principali motori di crescita per l'agroalimentare ed eccellenza indiscussa del nostro Paese, riconosciuta in tutto il mondo. L'accordo con ilmira a intercettare le emergenti potenzialità dei produttori del territorio abruzzese in modo da agire in sinergia agevolando la ripresa economica in armonia con i temi del PNRR e gli indirizzi di politica europea"."Questo importante accordo con Intesa Sanpaolo va sicuramente adassociate con l'obiettivo di tutelare i vini prodotti e di ampliarne il potenziale" spiegapresidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che aggiunge "Abbiamo trovato un partner che ci consente di costruire una serie di soluzioni su misura per le nostre cantine, in generale, per il nostro territorio; l'obiettivo è proprio quello di fornire alle aziende adeguati strumenti per affrontare al meglio le tante sfide - dall'innovazione nei processi produttivi fino alla sostenibilità e all'internazionalizzazione - che attendono il settore enologico".Previsti inoltre fmiglioramento aziendale per acquisto, costruzione e ristrutturazione di cantine, acquisto terreni e vigneti, immobili rurali e aziende, oltre che per investimenti strumentali in macchinari e attrezzature.09-08-2021 01:40