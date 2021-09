SECO, da partnership con Olivetti attesi ricavi per 50 milioni di euro nel triennio 2022 - 2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) -digital farm per le soluzioni IoT delsocietà che opera nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, hannoche prevede la sottoscrizione di un'importantecumulati nelSul fronte deidove si stimano tassi di crescita attorno al 10%,, per un mercato che nel 2024 avra` un valore di circa 4.5 miliardi di euro.Il perfezionamento della partnership prevede undiventa cosi` partner tecnologico di Olivetti e preferred supplier di soluzioni IoT., dal canto suo, diventa industrial partner di riferimento per Seco. Durante la presentazione al mercato e` stato inoltre annunciato cherafforzando cosi` il rapporto finanziario con la societa` aretina."Oggi presentiamo al mercato un'azione importante per tutti noi. La partnership con Olivetti e il Gruppo Tim – ha dichiarato nel corso del suo intervento– prende ufficialmente il via e ci proietta fiduciosi nel prossimo biennio con una missione importante: digitalizzare il Paese a partire dalle piccole e medie imprese. Seco ha le competenze e la tecnologia per farlo e, grazie a un player cosi` importante come Olivetti, questo obiettivo diventa possibile. Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di collaborare per poter diventare leader in un mercato con potenzialita` enormi".Nel dettaglio la partnership industriale tra Seco e Olivetti prevede la fornitura di dispositivi hardware gia` inclusi nell'attuale catalogo prodotti di Seco. Verranno inoltre sviluppate congiuntamente soluzioni hardware e software da realizzare appositamente per Olivetti e da distribuire con marchio"Il mondo dell'IoT richiede soluzioni tecnologiche sempre piu` efficaci e scalabili che necessitano di competenze specifiche in grado di creare ecosistemi di soluzioni attraverso strumenti di partnership, joint venture o acquisizioni di altri player tecnologici – ha affermato–. L'avvio della partnership industriale con Seco permette oggi ad Olivetti, IoT Digital Farm del Gruppo Tim, di avere un ruolo primario nel futuro per lo sviluppo, l'evoluzione digitale e l'aumento della competitivita` delle Imprese italiane e della Pubblica Amministrazione offrendo soluzioni efficienti, di rapida adozione e generazione di valore in grado, inoltre, di agire concretamente con quanto messo a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".La partnership e` stata pensata persia nel settore Large sia Small Medium Enterprise nonche´ della Pubblica Amministrazione ed i prodotti realizzati da Olivetti attraverso la partnership industriale con Seco verranno venduti in esclusiva dalla rete commerciale Tim. Tali soluzioni troveranno applicazione sia nei settori in cui Olivetti ha gia` avviato delle proposizioni specifiche (smart cities, servizi urbani, automazione industriale, smart agriculture etc.) sia nel settore dei sistemi digitali di pagamento e, in generale, per il mondo degli oggetti connessi.01-09-2021 04:54