Salute e sicurezza sul lavoro, sottoscritto protocollo Inail-Gruppo FS

(Teleborsa) - Avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: questa la finalità delsottoscritto oggi dasiglato alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,L'accordo - chiarisce la nota -, in coerenza con la scadenza del, e prevede l'esecuzione di attività congiunte volte alla diffusione della cultura della prevenzione e al miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso ildelle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soggettiLa rilevante dimensione del coinvolgimento del Gruppo FS nella realizzazione del Pnrr e la stringente tempistica fissata per il completamento delle opere previste rendono necessario, infatti, "rafforzare le iniziative che il Gruppo FS, anche attraverso le suesta già adottando per proseguire nel miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, principi fondanti dell'identità sociale e industriale di FS"."L'impegno dellenella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – spiega l'amministratore delegato del Gruppo FS,– comprende un pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder, iniziando dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali, con cui proseguiremo su questo percorso, nonché un investimento continuo sul benessere, sulla formazione e sulla consapevolezza delle persone. Muove da questi presupposti il protocollo siglato oggi con Inail che ha l'obiettivo di elevare il livello die lain tutti gli ambienti di lavoro, a iniziare da quelli più coinvolti nella messa a terra dei progetti del Pnrr".Come sottolineato dal presidente dell'Inail,"quello firmato oggi con il Gruppo FS èdestinato a fare da modello a ulteriori collaborazioni con altri grandi gruppi industriali del Paese. L'obiettivo è di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di ripresa trainata dal Pnrr. Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, infatti, stiamo assistendo a una drammatica recrudescenza degli infortuni e delle morti sul lavoro, che deve essere affrontata insieme a tutti gli attori del sistema produttivo con azioni di

"Ferrovie dello Stato apre un rapporto con l'Inail, un impegno a fare di più di ciò che prevede la legge, a. Io credo che questo aiuti a cambiare il nostro sistema produttivo, in particolare un settore delicato come quello delle costruzioni e dell'edilizia, e rafforzare le strategie pubbliche messe in campo in questi mesi", ha dichiarato il Ministro del Lavoro, aggiungendo "se anche i soggetti provati fanno qualcosa in più, sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa di importante e faremo in modo che il PNRR diventi fondamentale, non solo per ciò che realizzerà, ma anche per come lo farà".La mole delle opere che dovranno essere realizzate nel campo delle infrastrutture e dell'ammodernamento dei processi produttivi, verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale, richiederà - si legge nella nota ufficiale - di. A questo scopo Inail promuoverà azioni mirate per supportare le aziende e i grandi gruppi destinatari delle risorse del Pnrr, a partire dalla progettazione della fase operativa degli investimenti. Questa modalità di intervento diventerà strutturale per l'Istituto, che promuoverà appositi protocolli d'intesa.Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo comprendonorivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e la ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.Previsti, inoltre, laper la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, l'analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere, e lo studio dei fattori di rischio per prevenire le patologie lavoro-correlate.07-04-2022 16:36