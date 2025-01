Salute, 2024 anno record per trapianti e donazioni di organi in Italia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2024 in Italia sono cresciute le(2.110 con un +2,7% rispetto al 2023) e il numero dieseguiti (4.692, 226 in più rispetto al 2023) raggiungendo i valori più alti mai registrati. In base ai dati contenuti nelpresentato oggi al, circa la metà dei trapianti (2.393) sono di(+6,6% rispetto al 2023) mentre quelli disono stati 418 (+13%). In aumento anche i trapianti di(1.732, +1,8%). In leggero calo invece quelli di(da 188 a 174). Stabili quelli di(36).A trainare i trapianti di cuore nello scorso anno è stata soprattutto la crescita della, cioè quella da pazienti la cui morte viene accertata dopo un arresto cardiaco di almeno 20 minuti: le donazioni di questa tipologia sono aumentate del 30,8% rispetto al 2023 (276) e i trapianti conseguenti del 39,3% (621). Nel 2024 quelli da donazione a cuore fermo hanno rappresentato il 13,2% di tutti i trapianti realizzati.Per quel che riguarda le donazioni, nel 2024, il tasso di donazione è salito a, superando per la prima volta quota 30, un livello che colloca il nostro Paese ai primi posti europei per donazioni di organi. Le Regioni con il tasso più elevato di donazioni sono(49,4 donatori per milione),(45,5) e(44,7). Si registra, però, una importante crescita anche nelle Regioni meridionali (Sicilia +5,7 punti per milione, Campania +3,1, Calabria +2,7).Nel 2024 è stato raggiunto il numero più alto di sempre anche per le donazioni (410) e i trapianti (1.095) dida non consanguinei. In quasi il 90% dei casi le cellule sono state prelevate da sangue periferico, la modalità meno invasiva, molto simile a una donazione di sangue.Positivo anche il trend di crescita dei donatori di: per la prima volta gli iscritti attivi nel registro Ibmdr (cioè le persone disponibili a donare) hanno superato il mezzo milione (512.194, +3,1%).13-01-2025 14:57