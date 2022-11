Salone SRI, Calvetti (Eurizon): "Per transizione esplorare soluzioni pratiche"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel corso del, che si sta svolgendo a Milano,, Responsabile ESG & Strategic Activism di, è intervenuta incon alcune importanti aziende italiane sul tema della"L'urgenza di realizzare una transizione energetica di successo, dal punto di vista economico, ambientale e sociale, richiede progetti concreti in grado di portare contributi positivi in tempi rapidi, su scala ampia, e di creare nuove opportunità per la società in cui viviamo", ha sottolineato Calvetti, aggiungendo "nel confronto con le aziende andiamo a esplorare soluzioni pratiche e investimenti specifici attraverso i quali queste società stanno attivamente facendo la differenza".svolta da Eurizon con gli emittenti riguarda sempre più frequentemente. Nei primi 9 mesi dell'anno, oltre la metà degli engagement svolti da Eurizon è relativa a tematiche ESG."Il nostro impegno passa anche attraverso la partecipazione a iniziative internazionali", ha ricordato la responsabile di Eurizon, citando l'adesione alla Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), finalizzati a raggiungere entro il 2050 zero emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti, ed alla CDP Science-Based Targets Campaign, per incoraggiare le aziende a più alto impatto a fissare obiettivi di decarbonizzazione basati sulla scienza.15-11-2022 14:20