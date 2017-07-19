Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Salesforce, fatturato e utili in crescita oltre le stime nel 2Q26 ma guidance cauta per 3Q26 e FY26
(Teleborsa) - Salesforce ha pubblicato previsioni deludenti, nonostante gli utili e il fatturato abbiano superato le stime per il secondo trimestre 2025-2026.
L'azienda di San Francisco ha chiuso il secondo trimestre con ricavi a 10,24 miliardi di dollari in aumento del 10% rispetto ai 9,33 miliardi del pari periodo dell'anno precedente. L'utile netto è salito del 32% a 1,89 miliardi, ovvero 1,96 dollari per azione, rispetto agli 1,43 miliardi, ovvero 1,47 dollari per azione, di un anno fa.
Il consenso raccolto da LSEG indicava ricavi di 10,14 miliardi e un utile per azione rettificato di 2,78 dollari a fronte dei 2,91 dollari consuntivati.
Per il terzo trimestre, il management ha previsto un utile per azione rettificato compreso tra 2,84 e 2,86 dollari, su un fatturato compreso tra 10,24 e 10,29 miliardi. Gli analisti intervistati da LSEG avevano previsto 2,85 dollari per azione su un fatturato di 10,29 miliardi.
Salesforce ha mantenuto le sue previsioni di fatturato per l'intero anno, ma ora prevede utili in crescita. L'azienda punta a un utile rettificato per azione compreso tra 11,33 e 11,37 dollari su un fatturato compreso tra 41,1 e 41,3 miliardi. La stima di consenso di LSEG era di 11,31 dollari di utile per azione e 41,2 miliardi di dollari di fatturato. Le previsioni di maggio includevano un utile rettificato per azione compreso tra 11,27 e 11,33 dollari.
La società sta affrontando difficoltà nella vendita di prodotti di marketing e commercio e una crescita più lenta della sua base di scadenza, ha dichiarato Robin Washington, presidente e direttore operativo e finanziario dell'azienda, durante la conference call con gli analisti.
Salesforce ha annunciato un incremento di 20 miliardi di dollari al suo programma di buy back, portando il totale a 50 miliardi.
Il titolo ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 1,4%, mentre è in calo del 6,3% nel Pre Market.
(Teleborsa) 04-09-2025 09:37
