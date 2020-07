Saldi estivi, partenza in ordine sparso

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Quello deiè senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani che quest'anno, in scia all'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese, ha dovuto fare i conti con qualche cambio in corsa sullaNella giornata di ieri la, con il voto favorevole del Governatore del Friuli Venezia Giulia, ha accolto l'indirizzo che permette di anticipare, sulla base delle esigenze del tessuto economico, la data di avvio deiSui saldi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonomesottolinea in una nota Federmodaitalia-Confcommercio."Ladella Conferenza delle Regioni - spiega il Presidente Renato Borghiquello della data unica dei saldi tra le regioni che sembrava, almeno quest'anno, superato con l'indirizzo dato il 7 maggio scorso di posticipare la data di avvio delle vendite di fine stagioneLa decisione della Conferenza delle Regioni sconcerta perchè va nella direzione opposta al recente indirizzo assunto ed che si è espressa a larga maggioranza a favore del posticipo della data unica dei saldi"."Pare inspiegabile - prosegue Borghi - unsenza ulteriori interlocuzioni con chi rappresenta le imprese del dettaglio moda. E comunque e' una decisione che crea ulteriore confusione e favorisce competizioni inopportune su territori limitrofi, esponendo anche le imprese a rincorrere questa assurda decisione per essere pronte a livello organizzativo. Una cosa è comunque certa: nei saldi,e i conto aziendali stanno in piedi con i margini e non con la liquidità. Questo almeno per quanto riguarda iche rappresentano la massa critica degli associati di FederazioneModaItalia".21-07-2020 10:20