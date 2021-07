SALCEF, Sace e Intesa Sanpaolo sostengono i progetti green del Gruppo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, leader internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto daun finanziamento di 30 milioni, garantito datramite la, destinato a sostenere la realizzazione di commesse "green" pluriennali, finalizzate a incrementare l'efficienza della rete ferroviaria italiana.Salcef, quotato all'MTA di Borsa Italiana, impiega oltre 1.400 persone ed è presente in 4 continenti attraverso 9 filiali internazionali e 19 società operative. Nel 2020 ha registrato ricavi per oltre 340 milioni di euro.Gli interventi finanziati, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negliil piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito, Sace, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell'attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto daldello scorso luglio (76/2020), infatti, lapuò rilasciare "garanzie green" su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.– si legge in una nota – "ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile e favorisce gli investimenti ESG". Di qui lo sviluppo di un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance ESG condivisi.I finanziamenti S-Loan offrono condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che vengono riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG."Con questa operazione – ha commentato– prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione ecologica italiana. Per noi di Sace, affiancare un'eccellenza come Salcef, con la quale abbiamo costruito nel tempo un solido rapporto, significa supportare una realtà che ha saputo affermarsi nel tempo come punto di riferimento internazionale nel settore dell'armamento e delle infrastrutture ferroviari e che oggi rafforza il suo percorso di crescita sostenibile, a beneficio del Sistema Paese"."La sostenibilità è ormai parte integrante del Dna del nostro Gruppo e questi valori hanno assunto ulteriore rilevanza nell'ambito del Pnrr. Questa operazione ne è un'ulteriore dimostrazione – ha sottolineato–. Nel suo ruolo a sostegno delle famiglie ed imprese del Paese, Intesa Sanpaolo si impegna in un'allocazione responsabile del credito privilegiando in particolare le aziende che, come Salcef, costituiscono dei veri campioni ed alfieri dello sviluppo sostenibile concorrendo così alla creazione di valore collettivo"."Questa operazione rappresenta l'esordio di Salcef nel mercato della finanza sostenibile – ha sottolineato–. Un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della Società, che sottolinea una volta di più non soltanto il ruolo di Salcef nello sviluppo della mobilità sostenibile nel Paese, ma anche la profonda integrazione delle tematiche ESG in tutte le nostre attività".19-07-2021 12:56