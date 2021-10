Salario minimo a 9 euro? Per la CGIA già c'è

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia di Mestre affermando che "se conteggiamo anche la, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sottoscritti dalle principali associazioni datoriali e sindacali, la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 euro lordi; anche in quasi tutte le categorie dell'artigianato che, tradizionalmente, è il comparto che conta i livelli retributivi d'ingressopiù bassi tra tutti i settori economici del Paese".Rilevano gli Artigiani mestrini: "come spesso succede in Italia, la politica denuncia problemi reali, ma al termine della riflessione propone soluzioni sbagliate. Nel nostro Paese è assolutamente vero che molti lavoratori presentano livelli retributivi molto bassi. Questo succede perché nella stragrande maggioranza di questi casi, rileva la Cgia, le aziende in cui lavorano vengono applicati Ccnl firmati dae da sigle sindacali non rappresentative che, grazie al vuoto normativo sulla rappresentanza sindacale presente nel nostro Psese, possono praticare dumping sociale ed economico. In altre parole, dei 985 contratti di lavoro presenti in Italia, il 40% circa è sottoscritto da sigle "fantasma" che non rappresentano nessuno, ma diventano il refugium peccatorum per molti imprenditori spregiudicati che riescono ad "aggirare" i contratti sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative.Una pratica sempre più diffusa che consente a tanti titolari d'azienda, afferma ancora la Cgia, di applicare contratticon paghe orarie da fame, spesso senza riconoscere nessuna voce aggiuntiva alla retribuzione, riducendo ai minimi termini l'indennità di malattia, il monte ore permessi e l'accesso alla formazione professionale. Per bloccarecon retribuzioni minime orarie inaccettabili, secondo gli Artigiani sarebbe necessarioSe, aiutate dalle parti sociali, le forze politiche riuscissero a fare sintesi e approvare una norma sulla rappresentatività, sparirebbero quegli accordi collettivi che anziché tutelare i lavoratori dipendenti,Infine, la Cgia mette in guardia"Chi ritiene sia necessario introdurre per legge il salario minimo non tiene conto anche dell'effetto che questa misura comporterebbe. Se, infatti, si ritoccasse all'insù la retribuzione prevista dai contratti per i livelli più bassi, portandola a 9 euro lordi, la medesima operazione dovrebbe essere effettuata anche per gli inquadramenti immediatamente superiori. Diversamente, molti lavoratori si vedrebbero ridurre o addiritturacon i colleghi assunti con livelli inferiori, pur svolgendo mansioni superiori a questi ultimi".04-10-2021 10:59